Ucraina: Di Maio, governo disponibile a ricostruire teatro di Mariupol

18 ottobre 2021

Il governo italiano è disponibile a ricostruire il teatro della città ucraina di Mariupol quando le condizioni lo consentiranno. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ospite a "Speciale Tg1". "Il livello di tensione centrale e locale è altissimo ma non si riesce a trovare un modo di raggiungere dei cessate il fuoco in cui poi i russi non sparino", ha chiarito il ministro sottolineando che, come segnalato dall'Oms, "i militari russi hanno colpito oltre 40 volte presidi sanitari" e a questo si aggiunge il teatro di Mariupol dove "era stato segnalato con immagini della presenza di 'bambini'" e quindi come rifugio di civili". "Noi siamo disponibili come governo a ricostruirlo quando sarà possibile", ha spiegato Di Maio.