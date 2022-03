Ucraina: ministro Esteri romeno, forti segnali su crimini di guerra commessi nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono forti indicazioni sul fatto che si siano verificati crimini di guerra a seguito dell'aggressione della Federazione Russa in Ucraina. Lo ha detto il capo della diplomazia di Bucarest, Bogdan Aurescu, all'emittente televisiva romena "Digi24". "Se guardiamo tutte le informazioni provenienti dal teatro di guerra in Ucraina e l'aggressione militare della Federazione Russa, ci sono forti indicazioni che in questo conflitto sono stati commessi crimini di guerra. Io, come avvocato, come professore di diritto internazionale, ho grande fiducia nella giustizia internazionale, questo è anche il motivo per cui la Romania, insieme ad altri 38 stati, ha notificato il 2 marzo alla Corte penale internazionale, chiedendo al pubblico ministero della Corte penale internazionale di avviare un'indagine su possibili crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimini di genocidio, inclusa la condotta di queste ostilità in Ucraina", ha detto Aurescu che ha aggiunto che il pubblico ministero della Corte penale internazionale ha avviato le indagini in Ucraina, perché è necessario raccogliere prove e tale indagine può richiedere molto tempo. (Rob)