Ucraina: ministro Esteri romeno, non puoi negoziare quando sei minacciato dalle armi

- I colloqui di pace tra la Federazione Russa e l'Ucraina non possono essere condotti sotto la minaccia delle armi e mentre la guerra è in corso. Lo ha detto il capo della diplomazia di Bucarest, Bogdan Aurescu, all'emittente televisiva romena "Digi24". "Ci deve essere un momento in cui queste ostilità cesseranno, perché anche se sono in corso degli sforzi per negoziare una pace, una soluzione a questo conflitto, la discussione non può essere portata avanti mentre la guerra continua e, inoltre, come dicono tutti gli analisti, il conflitto si sta intensificando. Non puoi negoziare quando sei minacciato con una pistola. Ci deve essere un tempo per fermare le ostilità, per sedersi al tavolo dei negoziati e per condurre questi negoziati in buona fede", ha detto Aurescu che ha aggiunto che le sanzioni adottate dall'Unione europea e da diversi altri Stati democratici stanno cominciando a entrare in vigore e si riflettono nella realtà quotidiana della Federazione Russa. "Non possiamo dire ora quali siano i risultati di questi negoziati. Notiamo che ci sono posizioni che si esprimono indirettamente, attraverso i media internazionali, da una parte e dall'altra. A prima vista le posizioni sono abbastanza distanti, sembra essere un unico elemento su cui ci sarebbe una sorta di accordo, una sorta di volontà di raggiungere un accordo, ovvero quella di una possibile neutralità dell'Ucraina. Ma queste sono questioni che devono essere affrontate e confermate dalle parti negoziali. Per ora nulla è certo", ha detto il ministro. (Rob)