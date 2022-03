Arabia Saudita: nel 2021 il settore privato ha inciso per il 39,7 per cento sul Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021, il settore privato saudita ha rappresentato il 39,7 per cento del Prodotto interno lordo (Pil), in crescita rispetto al 38,6 del 2020. Lo riferisce il quotidiano saudita “Al Eqtisadiya” in un rapporto basato sull’analisi dei dati ufficiali rilasciati dalle autorità del Regno. Secondo gli esperti, l’aumento del peso economico del settore privato saudita è aumentato costantemente negli ultimi anni, soprattutto grazie ai progetti presentati nel 2017 con la Vision 2030 di Riad, che basa parte del suo potenziale proprio sul settore privato. Mohammed al Jadaan, il ministro delle Finanze dell’Arabia Saudita, ha recentemente dichiarato che il processo di privatizzazione e attrazione di fondi dall’estero proseguirà nei prossimi anni. (Res)