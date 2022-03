Arabia Saudita: crescita del 2 per cento per le azioni del settore bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le contrattazioni di ieri, le azioni del settore bancario saudita hanno registrato una crescita media del 2 per cento. Lo rende noto il quotidiano economico saudita “Al Eqtisadiya”, sottolineando che la crescita azionaria maggiore l’hanno registrata Al Rajhi bank, del 3,4 per cento; Al Inma bank, con una crescita valoriale del 3,5; e la Fransi bank, che ha registrato la crescita maggiore, del 4,9 per cento. Gli esperti, inoltre, hanno riferito che la compravendita di azioni bancarie saudite ha rappresentato, nella giornata di ieri, il 29,2 per cento delle transazioni totali della borsa di Riad. (Res)