- L’Arabia Saudita ha deciso, per ragioni umanitarie, di prolungare la validità temporale dei visti dei cittadini ucraini presenti nel Regno. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”, sottolineando che il processo di rinnovo del visto sarà totalmente gratuito e le ragioni della permanenza nel Paese - che sia per turismo, lavoro o studio - non avranno rilevanza legale. (Res)