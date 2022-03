Medio Oriente: Hamas invita a diffidare delle iniziative economiche statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna diffidare delle iniziative economiche sponsorizzate dagli Stati Uniti, in quanto ad altro non servono che a normalizzare l’occupazione israeliana. Lo ha reso noto il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, citando Fawzi Barhoum, il portavoce el movimento islamista palestinese Hamas. Infatti, secondo il funzionario di Hamas, le iniziative degli Usa, soprattutte quelle che mirano a riunire imprenditori palestinesi e israeliani servono solo a ad amalmagare le classi dirigenti in modo da “diminuire il potenziale economico del popolo palestinese che subisce ogni giorno il lato peggiore dell’occupazione”. (Res)