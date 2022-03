Yemen: fonti stampa, Houthi rifiutano invito a colloqui a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita yemenita filo-iraniano Ansar Allah, i cui militanti sono noti come Houthi, hanno rifiutato l’invito del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) per un colloquio di pace a Riad, in Arabia Saudita. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News” citando i media solitamente utilizzati dagli Houthi. Già nei giorni precedenti gli ufficiali di alto rango della fazione ribelle avevano palesato sui propri account social il loro scetticismo sul ruolo di Riad e sulle garanzie offerte per dei colloqui di pace in quanto è proprio il Regno del Golfo a guidare la coalizione militare che dal 2015 assiste il governo internazionalmente riconosciuto dello Yemen contro i ribelli. (Res)