Ucraina: ministro Esteri romeno, presenti ancora 80 mila dei circa 500 mila profughi arrivati nel nostro Paese

- Sinora quasi 500 mila profughi dall'Ucraina sono entrati in Romania e circa 80 mila di loro sono rimasti nel nostro Paese. Lo ha detto il capo della diplomazia di Bucarest, Bogdan Aurescu, all'emittente televisiva romena "Digi24". "Lo sforzo delle autorità, insieme alla società civile, insieme alle Ong, insieme ai cittadini rumeni, che con molta empatia hanno sostenuto tutto questo sforzo, dà risultati, quindi siamo riusciti finora a gestire questa ondata di rifugiati", ha detto Aurescu che ha aggiunto che lo sforzo della Romania in questo senso è apprezzato dalla comunità internazionale. "Ricevo ancora molte telefonate e apprezzamenti dalle nostre controparti, comprese le visite ricevute dal presidente della Romania da parte di alcuni suoi omologhi. Di recente, abbiamo ricevuto ad esempio, il presidente del governo spagnolo, il presidente dell'Estonia, all'inizio di questa settimana il presidente della Bulgaria. Tutti esprimono apprezzamento per lo sforzo della Romania, per il modo in cui siamo riusciti finora a gestire questa situazione", ha affermato Aurescu. (Rob)