Kuwait: compagnia S2 avvia lavori per area logistica

- La S2, una compagnia che si occupa di progetti di edilizia e urbanistica legata alla Agility public warehousing - azienda di logistica di caratura mondiale -, ha avviato i lavori per la costruzione di un’area dedicata alla logistica e alla manifattura in Kuwait. Lo riferisce il portale economico “Trade Arabia”, specificando che l’area si svilupperà su di una superficie di circa 1,3 milioni di metri quadri a Sabah al Ahmad, a pochi chilometri da Kuwait City, la capitale del Paese. In linea con i progetti di diversificazione economica voluta dal sovrano dello Stato, l’area presenterà diversi impianti di lavorazione di diversi prodotti - dalla petrolchimica al settore manifatturiero - e svariati magazzini e impianti di stoccaggio che renderanno l’area un importante snodo commerciale e logistico tra Medio Oriente e Asia. (Res)