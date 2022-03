Germania: ministro Economia Habeck in visita in Qatar e negli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck sarà in visita nel Qatar e negli Emirati Arabi Uniti nel fine settimana, nell'ambito della sua strategia per ridurre la dipendenza della Germania dalle importazioni di energia dalla Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”,il Qatar è tra i principali esportatori al mondo di gas naturale liquefatto (Gnl). Secondo Habeck, ka guerra di aggressione russa contro l'Ucraina ha posto la questione della sicurezza energetica al centro del dibattito internazionale. “Più che mai, dobbiamo promuovere una transizione energetica globale e la diversificazione delle fonti di gas naturale”, ha dichiarato l'esponente dei Verdi. Habeck ha aggiunto: “Abbiamo bisogno di più gas naturale liquefatto a breve termine e temporaneamente e intendiamo farlo sbarcare nei nostri terminali tedeschi”. (segue) (Geb)