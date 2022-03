Arabia Saudita: E-Vision e Adq hanno raggiunto accordo per comprare 57 per cento di StarzPlay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie E-Vision e Adq, entrambe aziende a partecipazione attive in diversi campi, hanno raggiunto un accordo per prelevare il 57 per cento di StarzPlay Arabia, l’emittente streaming statunitense-saudita, tra i leader del settore nel Medio Oriente. Lo riferisce il portale economico “Trade Arabia”, stimando il valore della trattativa a circa 420 milioni di dollari statunitensi. Secondo diversi analisti, StarzPlay Arabia è disponibile in 19 Paesi a livello globale è a un numero di utenti vicino ai 2 milioni. (Res)