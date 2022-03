Germania: ministro Economia Habeck in visita in Qatar e negli Emirati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro dell'Economia e della Protezione del clima della Germania, inoltre, la futura conversione dal gas naturale convenzionale all'idrogeno "verde" deve essere avviata ancora più velocemente. Per Habeck, “è meglio farlo in una rete europea e internazionale. I nostri partner in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti sono di fondamentale importanza per entrambe”. L'esponente dei Verdi sarà a Doha nella giornata di domani, 19 marzo, dove verrà ricevuto dall'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e incontrerà vari ministri. Nella giornata del 20 marzo, l'esponente dei Verdi si recherà negli Emirati per colloqui con l'esecutivo di Abu Dhabi. Habeck sarà accompagnato nel viaggio nel Golfo da una delegazione di alto livello di imprenditori tedeschi. Olre alle questioni relative alle relazioni economiche, durante le visita avrà un ruolo anche la situazione dei diritti umani in Qatar e negli Emirati. (Geb)