Ucraina: Di Maio, Putin finge di volere accordo, priorità sono corridoi umanitari

18 ottobre 2021

- La Russia tenta di far credere di volere un accordo di pace con l'Ucraina ma “continua a bombardare obiettivi civili”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ospite a "Speciale Tg1". “Sono dieci giorni che (il presidente ucraino, Volodymyr) Zelensky ha aperto al presidente (russo, Vladimir) Putin, dicendosi disponibile a parlare di Nato, Crimea e Donbass. Sono state fatte delle aperture ma dall'altra parte, quella della Russia, si cerca di far credere di volere un accordo di pace ma si continua a bombardare obiettivi civili”, ha dichiarato il ministro che si è detto d’accordo con quanto affermato dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ovvero “che Putin non vuole la pace e un accordo”. Secondo Di Maio bisogna in questo momento dividere i “due tavoli”: da una parte quello sull’accordo di pace, su cui “ci vorrà tempo”; dall’altra serve “permettere ai civili di andare via da quelle città” tramite dei cessate il fuoco localizzati, dal momento che “la maggior parte delle persone che hanno lasciato il Paese viene dall’area Ovest del Paese ma abbiamo quella est da cui dobbiamo salvare ancora migliaia e migliaia di persone”. Il ministro ha aggiunto al riguardo: “Arriveremo a oltre 5 milioni di profughi e l’Ue dovrà farsene carico con una risposta europea”.(Res)