Ucraina: Di Maio, Putin ha bisogno di comunicare perché i conti non tornano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Oggi il presidente russo, Vladimir Putin, ha tanto bisogno di comunicare alla nazione quanto sta avvenendo in Ucraina, “perché i conti non tornano, aveva immaginato di trovare una popolazione russofona dalla sua parte, ma questi hanno dimostrato di non essere russofili”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ospite a Speciale Tg1. “Oggi Putin lo sta fermando Zelensky”, ha spiegato Di Maio secondo cui “stiamo assistendo al fallimento del programma di Putin” e “questo significa che l’Esercito russo potrebbe aumentare la sua aggressività” dal momento che “non sta avanzando quanto previsto”. Questo scenario, ha evidenziato il capo della diplomazia italiana, è preoccupante in quanto le forze russe “continueranno a colpire obiettivi civili”.(Res)