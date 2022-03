Ue: Di Maio, senza una politica estera comune la difesa europea non serve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La crisi dell’energia in corso dimostra che non solo serve una politica estera comune dell’Unione europea ma anche una politica energetica condivisa. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ospite a "Speciale Tg1". “Serve una politica estera Ue comune, perché anche con una difesa europea non avremmo nulla di cui farcene senza una politica estera comune e aggiungo senza una politica energetica comune”. In questo senso, ha ricordato Di Maio, il governo nelle persone del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, “lavorano per limitare l’impatto dei prezzi e i costi altissimi per aziende e famiglie”.(Res)