Ucraina: sindaco Lviv, bombardamenti non hanno colpito l'aeroporto

- Il bombardamento che ha colpito la città di Lviv, nell'area occidentale dell'Ucraina, non ha colpito l'aeroporto ma un edificio nei pressi di quest'infrastruttura. Lo ha detto il sindaco di Lviv, Andriy Sadovyi,sul suo Telegram. "Certamente non l'aeroporto", ha spiegato Sadovyi. Se confermato, questo bombardamento sarebbe quello più vicino messo in atto dalle forze russe contro la principale città occidentale del Paese, sede da alcune settimane di alcune delle principali ambasciate straniere, fra cui anche quella italiana, che hanno lasciato Kiev dopo l'inizio dell'invasione. (Kiu)