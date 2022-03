Perù: Corte costituzionale concede scarcerazione a ex presidente Fujimori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Costituzionale del Perù ha concesso nuovamente la libertà all'84enne ex presidente Alberto Fujimori, in carcere con una condanna per crimini contro l'umanità. L'alta corte ha ripreso in mano il caso dell'indulto concesso a Fujimori, nel Natale del 2017, dall'altro ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, e negato pochi giorni dopo dalla stessa Corte Suprema, per mancanza dei requisiti legali. Una decisione che è tornata ad essere sottoposta all'attenzione della Corte grazie a un nuovo ricorso presentato dai legali di Fujimori, ritenuto valido dal magistrato titolare del dossier, Ernesto Blume. La votazione ha rispecchiato le previsioni che indicavano una Corte divisa con tre magistrati a favore e tre contro. Il voto decisivo, visto che il plenum non ha ancora nominato un settimo giudice dopo la morte di Carlos Ramos a settembre, è spettato quindi al presidente, Augusto Ferrero, che ha votato a favore della riabilitazione dell'indulto. (segue) (Brb)