Perù: Corte costituzionale concede scarcerazione a ex presidente Fujimori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fujimori è recluso in un carcere allestito solo per lui all'interno di una stazione di polizia della capitale, Lima, dove sarebbe dovuro rimanere fino al compimento dei 95 anni, nel 2033. L'ex presidente soffre da tempo di precarie condizioni di salute, ed è stato più volte trasferito d'urgenza nella struttura ospedaliera annessa al carcere. La sua possibile uscita dal carcere aveva riportato le forze della sinistra a denunciare un "colpo di spugna" sui "gravissimi reati" cui è stato condannato. Pesa, inoltre, l'indagine ancora aperta sulla stessa concessione dell'indulto voluto da Kuczynski: la procura ritiene infatti che la decisione possa essere stata presa a seguito di un accordo con il figlio di Fujimori, l'allora deputato Kenji, in cambio della garanzia di un sostegno parlamentare alla mozione di sfiducia presentata contro Kuczynski. (segue) (Brb)