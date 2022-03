Giappone: al via da oggi l'accoglienza dei profughi ucraini senza garanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha avviato oggi, 18 marzo, l'emissione di permessi di ingresso per i profughi in fuga dal conflitto in Ucraina, anche se non dispongono di familiari o garanti in territorio giapponese. Lo ha comunicato il governo giapponese, confermando così un significativo cambio di politica rispetto alle disposizioni iniziali, che prevedevano l'ammissione dei soli cittadini ucraini che disponessero di un garante in Giappone. La decisione di modificare i requisiti di ingresso è stata assunta nel corso di una riunione dei ministeri e delle agenzie competenti. Dall'inizio della guerra in Ucraina sino a mercoledì 16 marzo il governo giapponese ha autorizzato l'ingresso di 73 cittadini ucraini sulla base di ragioni umanitarie, tutti in presenza di familiari o garanti già presenti in territorio giapponese. (segue) (Git)