Giappone: al via da oggi l'accoglienza dei profughi ucraini senza garanti (2)

Il primo ministro, Fumio Kishida, ha annunciato il 2 marzo l'apertura dei confini agli ucraini in fuga dalla guerra, nell'ambito della risposta umanitaria di Tokyo al conflitto. Gli ucraini che arriveranno riceveranno in prima battuta il visto di breve durata, che potrà essere modificato in seguito. Avranno la precedenza gli ucraini che hanno parenti o conoscenti in Giappone, ma l'ingresso sarà consentito anche a coloro non hanno tali legami.