Giappone: al via da oggi l'accoglienza dei profughi ucraini senza garanti (3)

- Il governo del Giappone consentirà ai rifugiati ucraini accolti nel Paese di lavorare. Lo ha annunciato oggi il ministro della Giustizia, Yoshihisa Furukawa, in una conferenza stampa. Coloro ai quali sarà concessa la residenza di breve durata per 90 giorni potranno estendere i loro visti per un anno e accedere allo status di residenti per “attività designate”. Il ministro Furukawa ha spiegato che il governo intende rispondere con “flessibilità” alla situazione. L’iniziativa è giunta in risposta alla richiesta dell’ambasciatore dell’Ucraina a Tokyo, Sergiy Korsunsky, di consentire ai profughi di lavorare. Il segretario capo di gabinetto Hirokazu Matsuno, inoltre, ha riferito che il governo sta valutando l’estensione delle misure di sostegno per garantire ai rifugiati un alloggio e aiutarli nelle necessità quotidiane, nello studio e nella ricerca di lavoro. A questo scopo il governo collaborerà con aziende e amministrazioni locali. (Git)