Ucraina: governatore regionale di Luhansk, attacchi russi causano 2 vittime e 6 feriti

- E' di due vittime, sei feriti e oltre 20 edifici residenziali e infrastrutture distrutti a Severodonetsk e Rubezhnoye, nella regione di Luhansk, il bilancio dei bombardamenti notturni dell'esercito russo. Lo riferisce questa mattina il governatore regionale di Luhansk, Serhiy Haidai. "I sistemi di fuoco di artiglieria e raffica dell'esercito russo hanno sparato contro i civili a Severodonetsk e Rubezhnoye durante la sera e la notte dal 17 al 18 marzo", ha precisato Haidai. Secondo il governatore, in poche settimane le forze armate russe hanno trasformato "due città accoglienti, piene di giovani e studenti, in ruderi in rovina". A suo dire le truppe russe hanno l'obiettivo di devastare le città ucraine, facendo tutto il possibile per privare i residenti locali di alloggi e comunicazioni. (Kiu)