Perù: Hrw, indulto a Fujimori "desta enorme preoccupazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa Human Right Watch (Hrw) ha espresso la sua "enorme preoccupazione" per la sentenza della Corte costituzionale del Perù che ha restituito la libertà all'ex presidente Alberto Fujimori, che sconta una condanna a 25 anni di carcere per crimini contro l'umanità. "Esprimo la mia enorme preoccupazione per la decisione del Tribunale costituzionale", ha scritto giovedì la direttrice per le Americhe di Hrw, Tamara Taraciuk, in un messaggio sul suo profilo Twitter. Taraciuk ha quindi ricordato che Fujimori si trova in carcere per "gravissime violazioni ai diritti umani" essendo stato condannato come autore intellettuale dell'uccisione di 25 persone nelle stragi di Barrios Altos (1991) e La Cantuta (1992) nel quadro della lotta alla guerriglia di Sendero Luminoso. Secondo la direttrice di Hrw inoltre l'indulto del 2017 che viene ripristinato con la sentenza di giovedì "non ha nessun fondamento" e rappresenta "una irrisione alle vittime". (segue) (Brb)