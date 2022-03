Imprese: Rheinmetall potrebbe espandere le attività in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per la difesa tedesco Rheinmetall potrebbe espandere le attività in Italia, “con la partecipazione in un partner, anche in considerazione di grandi ordini di armamenti nel Paese”. È quanto riferisce il sito web “Finanzen.net”. In particolare, l'amministratore delegato di Rheinmetall, Armin Papperger ha dichiarato: “Vi è un vasto programma in Italia per cui abbiamo mostrato interesse”. Si tratta del nuovo veicolo corazzato da combattimento per fanteria, con cui il ministero della Difesa intende sostituire i mezzi già in dotazione all'Esercito. Intanto, ha affermato Papperger, ilinea di principio Rheinmetall è interessato anche a una “partecipazione di minoranza” nell'industria bellica italiana. Tuttavia, ha specificato l'Ad, “non vi sono ancora trattative”. Secondo Papperger, l'ordine per i nuovi corazzati destinati all'Esercito ha un valore di 2,2 miliardi di euro. In Italia, il Rehinmetall ha circa 1.200 dipendenti. Il Pase, ha infine osservato Papperger, è quindi “una specie di mercato interno” per il conglomerato.(Geb)