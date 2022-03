Ucraina: governatore di Zaporizhzhia, esercito russo bombarda struttura militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo ha sparato questa mattina su una struttura militare vicino a Zaporizhzhia, città sede della più grande centrale nucleare d'Europa. Lo riporta il governatore regionale di Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh. In particolare la struttura militare è stata colpita da due ordigni, probabilmente sganciati da un aereo, ci cui uno rimasto inesploso. "Le conseguenze dell'attacco sono in via di chiarimento, non ci sono vittime", ha affermato Starukh. (Kiu)