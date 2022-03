Difesa: Guerini, i militari italiani devono essere pronti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha elogiato l'impegno italiano e ha annunciato che sarà rafforzato il fianco est dell'Alleanza: "L'Italia è un paese importante dell'Alleanza e si assume le sue responsabilità. Eravamo e siamo presenti in Lettonia con 250 unità, in Romania con le attività di sorveglianza degli spazi aerei atlantici oggi con 8 Eurofighter e prosegue l'impegno navale nel Mediterraneo orientale. Siamo disponibili a rafforzare le misure di rassicurazione dei paesi più esposti sul fianco sud-est". "Per questo - aggiunge il ministro - ho intensificato le interlocuzioni con l'Ungheria, dove parteciperemo a esercitazioni congiunte. Iniziative che sono il nostro contributo al rafforzamento della deterrenza in conseguenza delle scelte di Putin. La Nato è un'alleanza difensiva, non una minaccia. Chi racconta il contrario dice una bugia". (segue) (Res)