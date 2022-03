Corea del Sud: Covid, contagi in calo dopo il record di oltre 600mila casi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno registrato 407.017 nuovi casi di Covid-19 sul territorio del Paese nella giornata di oggi, 18 marzo. Lo riferisce il quotidiano "Korea Herald", sottolineando che il dato rappresenta un forte calo rispetto al record assoluto di ieri, quando i contagi segnalati erano stati ben 621.328. Nonostante il forte aumento del numero dei contagi causato dalla variante Omicron del coronavirus, il governo sudcoreano prosegue i preparativi per il superamento delle rigorose misure di distanziamento sociale varate nei due anni di pandemia. I nuovi casi portano a 8,65 milioni il bilancio complessivo dei contagi registrati in Corea del Sud dall'inizio della pandemia. In bilancio complessivo dei decessi è aumentato a 11.782. (segue) (Git)