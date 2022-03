Corea del Sud: Covid, contagi in calo dopo il record di oltre 600mila casi giornalieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sohn Young-rae, alto funzionario del ministero della Sanità sudcoreano, ha confermato che il governo prevede il raggiungimento del picco deicontagi tra questa settimana e la prossima. Il governo dovrebbe annunciare a breve se manterrà le restrizioni ancora vigenti o le allenterà ulteriormente. Attualmente sono in vigore un coprifuoco per le attività economiche alle 23 e un limite di sei persone per gli incontri privati. A oggi circa 44,44 milioni di persone su 52 milioni di abitanti, ovvero l’86,6 per cento della popolazione, hanno completato il ciclo vaccinale, mentre 32,21 milioni, pari al 62,8 per cento, hanno ricevuto richiami extra. (Git)