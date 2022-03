Energia: Carfagna, sconti alle famiglie e meno accise sulla benzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in arrivo un aiuto a famiglie e imprese "consistente" contro i rincari energetici, assicura la ministra per il Sud Mara Carfagna (Fi) in una intervista a "la Repubblica". "Stiamo lavorando a un consistente sconto in bolletta per cittadini e famiglie, con effetto immediato, mentre per le imprese la via che abbiamo individuato è la fornitura a prezzo calmierato di "pacchetti" di energia prodotta con le rinnovabili e col gas nazionale. È chiaro che la soluzione strutturale sarà l'aumento della produzione nazionale di energia, e su questo il Sud giocherà una partita decisiva". "Anche la benzina - spiega la ministra - sarà oggetto di provvedimenti: immaginiamo un taglio delle accise temporaneo, finanziato col maggior gettito Iva. Troveremo le risorse necessarie nel bilancio attuale, al momento non sono previsti scostamenti". Il Def è in arrivo e molti numeri — Pil, deficit, debito — saranno rivisti, non in meglio. Sarà ricalibrato anche il Pnrr: "È chiaro che la crisi delle materie prime e i rincari dell'energia rischiano di incidere sui tempi di attuazione del Piano, non solo da noi ma in tutta Europa. La situazione è in rapida evoluzione, la stiamo monitorando. Per molti versi il nostro Piano di Ripresa è più in sintonia di altri con i nuovi scenari in materia energetica: una quota altissima, circa un terzo degli investimenti, è destinata alla transizione ecologica, e quindi all'incremento delle rinnovabili e all'efficientamento energetico". (segue) (Res)