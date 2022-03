Energia: Carfagna, sconti alle famiglie e meno accise sulla benzina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Personalmente - aggiunge - sono convinta che serva un 'energy deal' europeo, un nuovo strumento comune per incrementare gli investimenti energetici alternativi e ridurre la nostra dipendenza dalla Russia". A proposito di Pnrr, una risoluzione approvata in commissione Cultura alla Camera impegna il governo a redistribuire i fondi non assegnati per le stesse finalità, ma su tutto il territorio nazionale. II vincolo del 40 per cento al Sud tuttavia non è in pericolo: "È un vincolo di legge, per modificarlo o aggirarlo non basta una risoluzione. L'obiettivo primario del Pnrr è ridurre le diseguaglianze e siamo al lavoro tutti i giorni per vigilare sul rispetto di 'quota 40'. C'è una specifica task force attivata per un controllo ex-ante che verifichi la corretta ripartizione territoriale delle risorse in ogni singolo bando: sono certa che aiuterà il Sud a non perdere neppure un euro dei fondi a cui ha diritto". (segue) (Res)