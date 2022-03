Energia: Carfagna, sconti alle famiglie e meno accise sulla benzina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure il bando per gli asili nido è stato prorogato di un mese, da febbraio a marzo, perché metà dei fondi non è stata assegnata: "Proprio oggi parte la campagna informativa per sollecitare i Comuni che ancora non lo hanno fatto a partecipare al bando. È in corso anche un massiccio intervento della task force scuola a sostegno di 264 Comuni con popolazione maggiore di 15 mila abitanti, di cui 126 nel Mezzogiorno che hanno un'offerta di posti davvero bassa e potrebbero notevolmente migliorarla". "Spiegheremo a tutti - osserva infine la ministra - che mentre il Pnrr paga 'i mattoni' e l'avviamento del servizio, la legge di bilancio ordinaria finanzia la gestione, le assunzioni, le maestre e le puericultrici con stanziamenti considerevoli e crescenti nel tempo. È una svolta che si è determinata quest'anno, magari a qualcuno non è ancora chiara", ha concluso Carfagna. (Res)