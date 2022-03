Ucraina: Filatov (sindaco di Dnipro), questa guerra sarà lunga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Dnipro, Borys Albertovich Filatov, assieme al sindaco di Leopoli, è il fulcro dello sforzo ucraino per tenere in piedi il Paese, far funzionare le ferrovie, far arrivare rifornimenti al fronte e a milioni di ucraini delle retrovie. Eppure è l'assurdità di questa guerra a tormentarlo di più: "Io sono russo - spiega al "Corriere della Sera" - mia madre è russa, mio padre è russo, non ho neanche una goccia di sangue ucraino. Adesso però si sono spalancati i cancelli di Mordor e ondate di mostri arrivano e arrivano per distruggerci. Io, noi, dobbiamo eliminarli se vogliamo difenderci. Il problema è che colui che attacca la mia casa e che io sono costretto a uccidere è russo. Come me. Assurdo". "Non avrei mai pensato - aggiunge - che chi si dice fratello potesse venire qui a bombardare ospedali, scuole, ammazzare civili, sfiorare la Terza guerra mondiale. Per chiunque è un'assurdità. Per me di più. Ma che cosa pensavano Putin e i suoi generali quando hanno pianificato l'invasione? Davvero che lo aspettassimo con i fiori?". Un errore marchiano: "Forse al Cremlino si aspettavano che un presidente come Zelensky, uno showman senza preparazione militare, avrebbe avuto paura. Invece non è andata così. Ma anche se lui avesse ceduto, il popolo non avrebbe accettato". (segue) (Res)