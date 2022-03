Ucraina: Filatov (sindaco di Dnipro), questa guerra sarà lunga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I russi - osserva il sindaco - hanno la capacità di rendere routine anche queste tragedie. Ma il mondo non deve abituarsi perché durerà a lungo e, la cosa più brutta, moriranno migliaia di persone. È una catastrofe biblica, a milioni, sani o malati, cacciati dal lavoro, dalla casa, senza denaro, senza prospettive. A migliaia stanno arrivando da Mariupol. Centinaia di migliaia li seguiranno. E poi da Kharkiv, Mykolaiv, Odessa, Kiev... milioni". L'accerchiamento delle città e i bombardamenti Indiscriminati sembrano voler spingere I civili a lasciare le aree contese: "Questa situazione avrà conseguenze per decenni. Si è creato un abisso tra russi di Russia e russi d'Ucraina. In qualunque modo finisca questa guerra, Putin non sarà in grado di assorbirci. Potrà anche andarsene metà della popolazione, ma l'altra metà non sarà contenta di restare sotto occupazione dopo che è stato sparso tanto sangue". (segue) (Res)