Ucraina: Filatov (sindaco di Dnipro), questa guerra sarà lunga (3)

- Tanti in Occidente non capiscono la decisione di resistere al prezzo di tanti morti. La Russia è più forte: "La tv russa parla di liste di ucraini da eliminare e io so per certo che c'è anche il mio nome sopra. Per cui rispondo in due modi. Putin vuole cancellare lo Stato ucraino, sterminare il suo popolo, uccidere me e assimilare chi resta. Vuole costruire un lager e fucilare chi non ci entra. Meglio morire con le armi in pugno piuttosto che arrendersi ed essere uccisi comunque. Golda Meir, la premier israeliana, a proposito è nata a Kiev, diceva che non si può parlare di pace con uno che ti vuole morto. E, come ha detto Dolores Ibárruri, meglio morire liberi, piuttosto che rimanere vivi, ma in ginocchio". "Per ogni soldato ucraino - conclude Filatov - è un onore, morendo, portare con sé due o tre soldati del nemico. Poi toccherà a Dio giudicare". (Res)