Usa: sparatoria su un autobus in Florida, due morti

- Due persone sono morte e due sono rimaste ferite in seguito alla sparatoria su un autobus di transito della contea di Broward appena fuori dall'edificio della polizia di Fort Lauderdale, in Florida. Lo riferisce l'emittente "Abc News". La sparatoria è avvenuta giovedì pomeriggio. Dopo che gli spari sono stati esplosi, l'autista dell'autobus si è diretto lungo una trafficata strada cittadina per entrare nel parcheggio della vicina stazione di polizia di Fort Lauderdale. Una persona è morta poco dopo la sparatoria, l'altra è stata trasportata ed è morta in ospedale. (Nys)