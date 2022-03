Ucraina: Erdogan ribadisce disponibilità Turchia a ospitare colloquio Putin-Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha ribadito la disponibilità ad ospitare un colloquio tra i capi di Stato di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, per tentare di porre fine al conflitto militare in atto tra i due Paesi. Lo riferisce una nota pubblicata dalla presidenza turca dopo il colloqui telefonico di ieri tra Erdogan e Putin. Il presidente turco ha precisato che il colloquio tra gli omologhi russo e ucraino potrebbero svolgersi ad Ankara o a Istanbul. Secondo la nota, Erdogan ha auspicato che un cessate il fuoco duraturo “possa aprire la strada a una soluzione a lungo termine” al conflitto militare in Ucraina, ed ha ribadito la necessita di far fronte alla crisi tramite la diplomazia. Il presidente turco ha aggiunto che i corridoi umanitari per i cittadini ucraini dovrebbero funzionare “in entrambe le direzioni”. (segue) (Res)