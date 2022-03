Ucraina: Zelensky ringrazia l’omologo statunitense Biden per gli aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato il suo omologo statunitense, Joe Biden, per i nuovi aiuti militari forniti dagli Stati Uniti, ed ha aggiunto di non voler precisare quali tipologie di armamenti siano previste dal nuovo pacchetto di aiuti per non fornire indicazioni all’apparato militare della Russia. “Questa è la nostra difesa. Il nostro nemico non sa cosa aspettarsi da noi, così come non sapeva cosa l’aspettava il 24 febbraio”, ha dichiarato il presidente ucraino in un videomessaggio, riferendosi alla data che ha segnato l’inizio dell’offensiva militare russa in Ucraina. (segue) (Kiu)