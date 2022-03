Usa-Russia: senatori repubblicani propongono blocco delle importazioni di uranio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore John Barrasso e altri esponenti del Partito repubblicano presso il Senato federale degli Stati Uniti hanno presentato ieri, 17 marzo, un disegno di legge che prevede il blocco delle importazioni di uranio dalla Russia, nel contesto della vasta campagna di sanzioni economiche e finanziarie imposte dagli Usa a quel Paese in risposta all’invasione militare dell’Ucraina. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, sottolineando che il provvedimento, se approvato, andrebbe a rafforzare ulteriormente le misure già adottate dagli Usa per proibire le importazioni energetiche dalla Russia, che per il momento interessano petrolio, gas naturale e carbone. “E’ il momento di rimuovere permanentemente l’energia russa dal mercato Usa”, ha dichiarato Barrasso, principale esponente repubblicano presso la commissione Energia e risorse naturali del Senato federale. Secondo il senatore Roger Marshall, co-firmatario del disegno di legge, la Russia è un Paese che “ha già esibito più volte la volontà di trasformare le esportazioni energetiche in un’arma a fini geopolitici, e ne ha tratto profitto per finanziare la sua guerra aggressiva e non provocata contro lo Stato sovrano dell’Ucraina”. (Nys)