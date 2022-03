Giappone: banca centrale conferma indirizzi della politica monetaria espansiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone (BoJ) ha confermato i principali indirizzi della sua campagna di stimolo monetario espansivo ed ha rivolto un avvertimento in merito ai rischi rappresentati dal conflitto militare in Ucraina per la fragile ripresa della terza economia globale, al termine dell’incontro di indirizzo politico di due giorni concluso dalla banca oggi, 18 marzo. La linea e i toni della banca centrale giapponese sono in netto contrasto con quelli della Federal Reserve statunitense (Fed) e della Banca d’Inghilterra, che hanno annunciato aumenti dei tassi di riferimento per tentare di arginare il rapido aumento dell’inflazione. La BoJ ha mantenuto il tasso di riferimento a breve termine a meno 0,1 per cento e il tasso obiettivo per le obbligazioni a 10 anni attorno allo zero per cento. Nella nota pubblicata oggi la banca afferma che “l’economia del Giappone è tendenzialmente in ripresa”, una valutazione meno ottimistica rispetto a quella formulata lo scorso gennaio, quando la BoJ aveva riscontrato “chiari segnali” di ripresa dalle ricadute della pandemia. Quanto alla guerra in Ucraina, la banca ha avvertito che esiste una “incertezza molto forte” in merito ai suoi effetti “sull’economia e i prezzi sui mercati del Giappone, sui prezzi delle materie prime e sulle altre economie” del Globo. Quanto all’inflazione, la banca prevede il raggiungimento e il superamento del tasso di riferimento del 2 per cento nei prossimi mesi, ma ritiene transitori i forti aumenti dei prezzi dell’energia delle scorse settimane. (segue) (Git)