Giappone: banca centrale conferma indirizzi della politica monetaria espansiva (2)

- L'economia del Giappone è cresciuta ad un tasso annuo del 4,6 per cento tra ottobre e dicembre 2021 rispetto al trimestre precedente, un dato significativamente inferiore alla stima preliminare del 5,6 per cento precedentemente formulata dal governo giapponese. La revisione al ribasso, comunicata dall'Ufficio di gabinetto, riflette una crescita inferiore alle attese dei consumi privati, che costituiscono oltre la metà del Pil della terza economia mondiale. La spesa privata è comunque cresciuta del 2,4 per cento, il dato maggiore dal primo trimestre 2014. Un funzionario governativo citato dal quotidiano "Mainichi" attribuisce la revisione al ribasso soprattutto alle industrie della ristorazione e del trasporto ferroviario. La revisione del dato relativo al quarto trimestre 2021 comporta a sua volta una correzione al ribasso del dato relativo alla crescita per l'intero 2021, stimata ora all'1,6 per cento. (segue) (Git)