Ucraina: Casa Bianca prevede ulteriore avvicinamento della Cina alla Russia

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, sarebbe intenzionato ad assumere una posizione più esplicitamente vicina alla Russia nel contesto del conflitto militare in Ucraina. E' l'opinione circolante all'interno dell'amministrazione del presidente Usa Joe Biden, secondo quanto riportato da "Bloomberg", che cita "diverse fonti a conoscenza della questione". Washington sarebbe preoccupata dall'ambiguità della posizione di Pechino, nonostante il sostegno pubblicamente espresso dalla prima potenza asiatica alla popolazione civile ucraina e in favore di una soluzione diplomatica al conflitto. Secondo le fonti citate da "Bloomberg", Pechino sta cercando il modo di ammorbidire il perso delle sanzioni imposte alla Russia dagli Stati Uniti e dai loro alleati; la Cina starebbe anche valutando la possibilità di fornire alla Russia sistemi d'arma come droni armati. (segue) (Nys)