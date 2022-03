Ucraina: Casa Bianca prevede ulteriore avvicinamento della Cina alla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, chiarirà oggi all'omologo Xi Jinping che la Cina ha una "responsabilità" verso la guerra in corso in Ucraina, e subirà dei costi se sosterrà la Russia nella sua invasione. Lo ha dichiarato ieri il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di un incontro con la stampa. Il capo della diplomazia di Washington ha fatto riferimento al colloquio che Biden e Xi avranno oggi intorno a metà giornata (ora italiana), a seguito dell'incontro a Roma tra il consigliere alla Sicurezza nazionale Jake Sullivan e il responsabile della politica estera del Partito comunista, Yang Jiechi. "Continuiamo a invitare tutti i Paesi, in particolare quelli che hanno influenza diretta sulla Russia, a usare tutte le leve possibili per costringere Mosca a terminare questa guerra. Crediamo che la Cina abbia una responsabilità e debba usare la sua influenza con il presidente (Vladimir Putin), difendendo le regole e i principi internazionali che professa di sostenere", ha affermato Blinken. (segue) (Nys)