Ucraina: consigliere ministro Interno svela identità cittadino Usa ucciso a Chernihiv

- Il cittadino statunitense ucciso oggi a Chernihiv sarebbe James Whitney Hill, nato il 27 giugno 1954 in Minnesota. A riferirlo all’emittente statunitense “Cnn” è stato Anton Gerashchenko, consigliere del ministro dell'Interno ucraino. In precedenza, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken aveva confermato in conferenza stampa l’uccisione di un cittadino statunitense in Ucraina, precisando di non possedere ancora i dettagli sull'incidente. Oggi le forze di sicurezza nella regione ucraina di Chernihiv hanno dichiarato in un post su Facebook che un cittadino statunitense era tra le persone uccise da un pesante attacco di artiglieria, ma non ha specificato dove si è verificato l'attacco nella città. Chernihiv si trova nel nord-est di Kiev.(Nys)