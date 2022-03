Ucraina: Di Maio, è guerra mondiale per costi su economia e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Quella in corso in Ucraina è una guerra mondiale non dal punto di vista bellico ma per quello che riguarda l’economia e i costi su famiglie e imprese. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a “Dritto e Rovescio” su Rete 4.(Res)