Ucraina: Di Maio, restano ancora 326 cittadini italiani nel Paese

18 ottobre 2021

- I cittadini italiani ancora presenti sul suolo ucraino nonostante l’aggressione in corso da parte delle forze russe sono 326, rispetto ai duemila originari. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a “Dritto e Rovescio” su Rete 4. "Stiamo aiutando gli italiani che si trovano in Ucraina, erano duemila ed oggi sono 326 e continuano a scendere”, ha affermato il titolare della Farnesina. “Il personale dell'Unità di Crisi fa un grande lavoro per contattarli ed aiutare a partire se lo vogliono”, ha aggiunto.(Res)