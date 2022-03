Ucraina: S&P declassa rating Russia a "CC" con outlook negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia internazionale S&P Global Ratings ha declassato il rating sovrano a lungo termine in valuta estera della Russia da "CCC-" a "CC" con outlook negativo. Lo rende noto la stessa agenzia, la cui valutazione giunge nell'ambito dell'aggressione militare in corso da parte delle forze di Mosca in Ucraina. Anche il rating di credito sovrano della Russia a lungo termine in valuta nazionale è stato declassato a "CC" da "CCC-".(Nys)