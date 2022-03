Usa: inviato speciale clima Kerry avvia tour diplomatico in Francia, Monaco e Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato presidenziale speciale Usa per il clima John Kerry si recherà nel principato di Monaco, dal 20 al 21 marzo, per la Monaco Blue Initiative e discuterà il nesso tra oceano e clima con le principali parti interessate. Dal 22 al 24 marzo, Kerry si recherà a Parigi, in Francia, per partecipare alla riunione ministeriale 2022 dell'Agenzia internazionale per l'energia e discutere le sfide urgenti per la sicurezza energetica, inclusa l'accelerazione della transizione verso l'energia pulita. Kerry si recherà quindi a Doha, in Qatar, dal 25 al 27 marzo, per partecipare al Forum di Doha e discutere le opportunità per promuovere la sicurezza e la prosperità affrontando la crisi climatica.(Nys)