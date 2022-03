Usa-Croazia: concluso round dialogo strategico per 30esimo anniversario relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 marzo 2022 i governi degli Stati Uniti e della Croazia hanno tenuto un round del dialogo strategico a Washington Dc, che ha sottolineato l'approfondimento della cooperazione tra gli Stati Uniti e la Croazia e definisce la visione dei nostri obiettivi condivisi di promuovere la pace, la sicurezza e la prosperità in sia in Europa che nel mondo. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto divulgato dal dipartimento di Stato, in cui si sottolinea che l’incontro è stato organizzato in concomitanza con il 30esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Washington e Zagabria. Il direttore per gli Affari politici del ministero croato degli Affari esteri ed europei Petar Mihatov e Karen Donfried, sottosegretario di Stato Usa per gli Affari europei ed eurasiatici, hanno guidato il dialogo strategico, che ha incluso discussioni su sei pilastri chiave delle relazioni bilaterali: Questioni Globali, Difesa e Sicurezza, energia e cambiamenti climatici, cooperazione regionale, commercio e investimenti e legami interpersonali.(Nys)