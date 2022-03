Covid: da aprile Green Pass Base per luoghi di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal primo maggio eliminato l'obbligo. Fino al 31 dicembre 2022 resta l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in Rsa, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).(Com)